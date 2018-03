FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz stärkt seine Präsenz in Thailand. Wie die Daimler-Tochter mitteilte, wird der Autobauer bis 2020 gemeinsam mit dem lokalen Partner Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) über 100 Millionen Euro in die Produktion in Bangkok investieren. Das Geld ist für eine Batterieproduktion und die Erweiterung des bestehenden Autmobilwerks vorgesehen.

