Düsseldorf - Die Wirtschaftsdynamik in China hat sich zum Jahresauftakt beschleunigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr mit 7,2%, so kräftig gestiegen, wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die Investitionen hätten um 7,9% zugelegt und erheblich auf den Aktivitäten in der Privatwirtschaft basiert. Bei dem derzeitigen Konjunkturverlauf bleibe die Notenbank voraussichtlich bei ihrer bisherigen Geldpolitik.

