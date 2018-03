Unterföhring (ots) - 14. März 2018. Zum Tod des genialen Wissenschaftlers Stephen Hawking ändert ProSieben das Nachmittagsprogramm am heutigen Mittwoch. Als Hommage zeigt der Sender insgesamt fünf Episoden von "The Big Bang Theory" und "Die Simpsons" mit ihm und über ihn.



Das Line-up am 14. März 2018 auf ProSieben: 15:45 Uhr: Folge "Noch so ein Weichei" von "The Big Bang Theory" 16:10 Uhr: Folge "Lebe lang und in Frieden" von "The Big Bang Theory" 16:35 Uhr: Folge "Das Doktor-Ramona-Dankeschön" von "The Big Bang Theory" 18:10 Uhr: Folge "Die Stadt der primitiven Langweiler" von "Die Simpsons" 18:40 Uhr: Folge "Grundschul-Musical" von "Die Simpsons"



