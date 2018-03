Daimler will künftig in auch in Thailand Batterien für Elektroautos bauen. Dazu investiert der Autobauer in Bangkok 100 Millionen Euro.

Der Autobauer Daimler will die Batterien für seine Elektro- und Hybridfahrzeuge von 2019 an auch in Thailand produzieren. In der Hauptstadt Bangkok soll dafür in Kooperation mit dem einheimischen Partner TAAP ein weiteres Batteriewerk entstehen, wie der Konzern am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...