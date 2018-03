Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Angela Merkel hat nach ihrer erneuten Wahl zur Kanzlerin und der anschließenden Ernennung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihren Amtseid im Bundestag abgelegt.

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde", sprach Merkel den im Grundgesetz vorgegebenen Text. "So wahr mir Gott helfe", fügte sie hinzu.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bestätigte die Eidesleistung. "Frau Bundeskanzlerin, ich darf Ihnen noch einmal alle guten Wünsche auf ihren schweren Weg mitgeben", sagte Schäuble zu Merkel.

Schäuble verhängte zudem ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro wegen einer "schwer wiegenden Verletzung der Ordnung und Würde des Bundestags" gegen den AfD-Abgeordneten Petr Bystron, der bei der geheimen Wahl seinen Wahlausweis und den mit "Nein" ausgefüllten Wahlzettel fotografierte und das Foto über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte. "Er hat damit bewusst gegen den Grundsatz der Geheimhaltung der Wahl verstoßen", begründete Schäuble den Schritt.

Merkel war am Morgen vom Bundestag mit 364 Stimmen erneut zur Kanzlerin gewählt worden. Sie übertraf die für die so genannte Kanzlermehrheit nötige Stimmenzahl von 355, erhielt aber 35 Stimmen weniger, als die große Koalition Abgeordnete hat. 171 Tage nach der Bundestagswahl beginnt Merkel damit ihre vierte Amtszeit. Nun sollen auch die Minister ernannt und später vereidigt werden. Noch am Nachmittag ist eine erste Kabinettssitzung geplant.

