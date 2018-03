Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rückschlag des Vortages treten die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte mehr oder weniger auf der Stelle. Der Euro-Stoxx-50 kann sich am Mittag etwas erholen, mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 3.408 Punkte notiert er etwas fester. Der DAX legt 0,4 Prozent zu, er steht bei 12.264 Punkten. Händler zweifeln aber an der Nachhaltigkeit der Plus-Zeichen in den Indizes. Star des Tages im DAX sind Adidas, die nach neuen Geschäftszahlen um 9,3 Prozent auf 184,65 Euro steigen.

In Europa sind es neben den weiter erholten Rohstoffwerten die Versicherungstitel, die positiv herausstechen. Ihr Index steigt um 0,9 Prozent, gestützt von Prudential, die mit Berichten um eine Aufspaltung des Konzerns gut 5 Prozent gewinnen. Zukünftig werde sich M&G Prudential auf das britische und europäische Geschäft konzentrieren, während Prudential die schnell wachsenden Märkte in Asien, den USA und Afrika abdecken wird. Die Erfahrung zeigt, dass diese Art von Abspaltung in der Regel von Anlegern mit Bewertungsaufschlägen honoriert werden.

Der Index der Rohstoff-Aktien steigt um 1 Prozent. Hier verbuchen erneut Glencore überdurchschnittliche Gewinne.

Insgesamt bleibt die Lage laut Händlern aber fragil. Der von US-Präsident Donald Trump favorisierte Protektionismus in Verbindung mit seiner "America-First-Politik bläst den Märkten als Gegenwind ins Gesicht. Das Lager der Freihändler und Globalisierungsbefürworter in der US-Regierung schmilzt zusehends. Der Nachfolger von US-Außenminister Rex Tillerson Mike Pompeo ist für die Marktstrategen der Helaba ein Hardliner.

Darüber hinaus werden die Sorgen um einen möglicherweise drohenden Handelskrieg erneut angefacht. So planen die USA im Handel mit China laut verschiedenen Berichten Importzölle in Höhe von rund 60 Milliarden US-Dollar. Mehr als 100 Produkte könnten betroffen sein, insbesondere aus dem Technologie- und Telekommunikationssektor. Neben den Zöllen soll das "Gesamtpaket" auch Investitions- und Visabeschränkungen beinhalten. Damit steigt das Risiko eines globalen Handelskonflikts mit den USA beziehungsweise weiterer protektionistischer Maßnahmen durch Washington.

Adidas laufen allen davon

Zu Adidas heißt es, die Geschäftszahlen zum Schlussquartal seien stark. Positiv wird aber auch der Ausblick des Unternehmens gewertet, die operative Marge erwartet der Sportartikelhersteller mit 10,3 bis 10,5 Prozent höher als die Analysten. Außerdem will Adidas eigene Aktien im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen.

Den Gewinner Nummer zwei im DAX stellen RWE mit einem Plus von 3,7 Prozent, die damit wieder von der Neuordnung des Energiemarkts und von einer Kaufempfehlung durch Merrill Lynch profitieren. Bei Eon ist die Aufwärtswelle dagegen schon wieder ausgelaufen, der Kurs gibt um 1,2 Prozent nach.

Australien-Auftrag positiv für Rheinmetall

Von einem "Coup" ist im Handel mit Blick auf den Milliardenauftrag aus Australien für Rheinmetall die Rede. Die Regierung in Canberra wählte den Rüstungskonzern für den Bau einer Flotte von 200 Boxer-Panzerfahrzeugen aus. Der Vertrag hat ein Volumen von rund 2 Milliarden Euro, die Auslieferung ist für 2019 bis 2026 geplant. Damit setzte sich Rheinmetall überraschend gegen BAE Systems durch, was nicht nur ein Schlag für das britische Unternehmen, sondern auch die Regierung in London sein dürfte. Diese will den Brexit über stärkere Handelsbeziehungen im Commonwealth ausgleichen. Die Aktie von Rheinmetall legt um 2,5 Prozent zu, BAE Systems verlieren dagegen 0,6 Prozent.

Kurseinbruch bei Symrise nach schwachem Ausblick

Die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag verlieren 3,7 Prozent. Der Gewinn ist zuletzt deutlich langsamer gewachsen als der Umsatz. Die Dividende hebt der MDAX-Konzern auf 1,10 Euro je Aktie an. Noch stärker abwärts geht es mit Symrise, die um 6,6 Prozent einbrechen. Die Anleger stören sich vor allem an einem schwächeren Ausblick auf 2018: Symrise will die Erlöse um 3 bis 4 Prozent steigern - dem steht laut einem Händler eine Schätzung von 4,5 Prozent entgegen. Daneben strebt Symrise eine EBITDA-Marge von 20 Prozent an - hier liege die Markt-Erwartung bei 21,5 Prozent.

Inditex haben mittlerweile ins Plus gedreht. Nach ihren Geschäftszahlen waren sie zunächst um mehr als 5 Prozent gefallen. Liberum hat von einer guten Einstiegsgelegenheit gesprochen, der Gewinn liege im Rahmen der Erwartungen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.408,02 0,31 10,67 -2,74 Stoxx-50 3.003,40 0,36 10,69 -5,49 DAX 12.263,66 0,35 42,63 -5,06 MDAX 25.839,90 -0,10 -26,98 -1,38 TecDAX 2.701,11 0,26 6,87 6,80 SDAX 12.173,49 0,40 48,09 2,41 FTSE 7.162,19 0,33 23,41 -7,14 CAC 5.262,57 0,38 19,78 -0,94 Bund-Future 157,41% -0,18 -1,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2375 -0,15% 1,2399 1,2395 +3,0% EUR/JPY 131,72 -0,20% 132,06 132,05 -2,6% EUR/CHF 1,1698 +0,02% 1,1697 1,1697 -0,1% EUR/GBP 0,8863 -0,10% 0,8873 1,1280 -0,3% USD/JPY 106,45 -0,04% 106,52 106,53 -5,5% GBP/USD 1,3963 -0,04% 1,3973 1,3982 +3,3% Bitcoin BTC/USD 8.785,50 -4,6% 9.177,27 9.094,39 -35,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,24 60,71 +0,9% 0,53 +1,4% Brent/ICE 65,19 64,64 +0,9% 0,55 -1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.325,61 1.326,19 -0,0% -0,58 +1,8% Silber (Spot) 16,59 16,59 -0,0% -0,01 -2,1% Platin (Spot) 970,35 965,00 +0,6% +5,35 +4,4% Kupfer-Future 3,16 3,13 +1,1% +0,03 -4,5% ===

