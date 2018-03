Ein ganzes Bündel an Maßnahmen präsentiert die Europäische Kommission, damit Europas Banken nicht erneut Berge an faulen Krediten anhäufen.

Banken in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission faule Kredite künftig einfacher loswerden können. Außerdem soll verhindert werden, dass die Geldinstitute erneut Berge an ausfallgefährdeten Krediten anhäufen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Damit die Regelungen in Kraft treten, müssen die EU-Staaten und das Europaparlament noch zustimmen.

Die faulen Kredite, sogenannte NPLs ("non-performing loans"), stellen der EU-Kommission zufolge das größte Restrisiko für Europas Bankensystem dar. Während der Finanzkrise waren viele Kreditnehmer ...

