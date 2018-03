Berlin (ots) -



Matthias Schweighöfer ist der Promi, mit denen die meisten Deutschen gerne eine Partynacht verbringen würden, gefolgt von Leonardo DiCaprio und Stefanie Giesinger. US-Präsident Donald Trump wäre für die Befragten die unbeliebteste Feier-Begleitung.



Endlich Wochenende! Jetzt gibt es doch nichts Besseres, als sich auf ein paar Drinks zu treffen, tanzen und feiern zu gehen, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Und was, wenn man diesen Abend mit einem Promi verbringen dürfte: Mit wem würden Sie am liebsten Party machen?



Die globale Lotterie-Website Multilotto.net, die deutschen Kunden die Möglichkeit bietet, große Jackpots wie Amerikas Powerball und Mega Millions zu gewinnen, hat deutschlandweit 2047 Männern und Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren genau diese Frage gestellt. Und tatsächlich hat es ein Deutscher auf Platz 1 geschafft: Matthias Schweighöfer ist der Promi, mit dem die meisten Deutschen eine Partynacht verbringen würden. Kein Wunder: immer gut drauf, ein humorvoller Sprücheklopfer - und so gutaussehend! Mit ihm verspricht es, ein lustiger Abend zu werden. Ein weiterer deutscher Mann hat es in den Top 10 geschafft: Schweighöfers Schauspiel-Kollege Til Schweiger landete auf Platz 7.



Die erste weibliche Prominente steht auf Platz 3: Viele Deutsche würden gern mit Germany's Next Topmodel Gewinnerin 2014 und Influencerin Stefanie Giesinger feiern gehen. Sie bleibt die einzige deutsche Frau in den Top 10. Auf Platz 6 wählten die Befragten Super-Model Gigi Hadid, auf Platz 8 Popstar Rihanna und auf Platz 10 Schauspielerin Jennifer Lawrence.



Die Top 10 - Ergebnisse in Prozent



Hier sind die zehn beliebtesten Promis, mit denen die Deutschen gern Party machen würden:



1. Matthias Schweighöfer (9%) 2. Leonardo DiCaprio (6%) 3. Stefanie Giesinger (6%) 4. Justin Timberlake (4%) 5. Kanye West (4%) 6. Gigi Hadid (3%) 7. Til Schweiger (3%) 8. Rihanna (2%) 9. Conor McGregor (2%) 10. Jennifer Lawrence (1%)



Die Umfrage enthüllte auch, dass den Deutschen bei ihrer Trink- und Abendbegleitung Optimismus und Offenheit am wichtigsten sind. Weniger Lust haben sie auf Personen, die unentspannt wirken und nur ungern in Bars gehen.



So sind einige Promis für die Deutschen definitiv keine Partylöwen. US-Präsident Donald Trump landete auf Platz 1 der unbeliebtesten Promis für eine Partynacht. Es folgen Sänger Daniel Küblböck, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schauspieler Kevin Spacey und It-Girl Paris Hilton.



Terence Schmid, Sprecher von Multilotto.net, fasst die Ergebnisse so zusammen: "Wenn wir ausgehen, möchten wir Spaß haben und uns nicht verstellen. Wir verbringen diese Zeit lieber mit einer offenen, optimistischen Person als mit einer unaufrichtigen, langweiligen Begleitung. Die Top 10 der Party-Promis zeigt das ganz deutlich!"



