Berlin (ots) - Der politische Talk von Pierre Baigorry geht in die zweite Runde. Im Radioeins Podcast "Politricks", seit heute (14. März 2018) online, setzt sich Pierre Baigorry mit dem Thema "Grünes Wachstum" auseinander. Sein Gesprächspartner ist der Wissenschaftler Armin Haas vom Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung.



Wie viel Wachstum verträgt der blaue Planet noch? Und lässt sich dieses Wachstum so gestalten, dass es auch für mehr Gerechtigkeit sorgt? Welche Schritte sind nötig, um die Gesellschaften so umzubauen, dass wir nachhaltig existieren können?



Pierre Baigorry und Armin Haas diskutieren über die Städte der Zukunft, neue Verkehrswege, über technologischen Fortschritt und Ressourcenknappheit. Im Zentrum steht die alles entscheidende Energiefrage. Und nebenbei geht es in diesem Podcast auch um alte Handys und darum, wie sich "Oma Erna" von der Energiewende überzeugen lässt.



Podcast "Politricks"



In "Politricks" spricht Pierre Baigorry monatlich mit Menschen, "die sich wirklich auskennen, die sich intensiv mit wichtigen Fragen beschäftigen und nach Antworten suchen". Die Lösungsvorschläge dieser Fachleute will Pierre Baigorry dann mit Politikern diskutieren.



In der Auftaktfolge von "Politricks" (am 14. Februar veröffentlicht) stand das Thema "Gerechtigkeit und Steuerpolitik" im Zentrum. Pierre Baigorry sprach darüber mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel.



Pierre Baigorry



Pierre Baigorry ist waschechter Berliner, geboren 1971. Mit der 1998 gegründeten Band Seeed hat er einen einmaligen Reggae/Dancehall-Sound in Berlin und Deutschland geprägt. Sein Erfolg als Musiker ist mit der Kunstfigur Peter Fox kulminiert: Das Album "Stadtaffe" eroberte 2008 die Charts und gehört zu den 50 meistverkauften Alben in Deutschland (seit 1975).



Die "Politricks" Podcast-Folgen unter www.radioeins.de/archiv/podcast/politricks.html



