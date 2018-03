Nach dem Rücksetzer vom Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte eine Erholung an der Wall Street ab. Anleger dürften die jüngsten Abgaben zum Wiedereinstieg nutzen, heißt es aus dem Handel. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich 0,2 Prozent höher. Am Vortag hatten verschiedene Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump auf breiter Front Gewinnmitnahmen ausgelöst.

Die Entlassung von Außenminister Rex Tillerson war als Zeichen dafür interpretiert worden, dass der Präsident seinen protektionistischen Kurs festigen will. Und mit seinem Veto gegen die Übernahme von Qualcomm durch Broadcom schickte er speziell die Technologiewerte auf Talfahrt. Die Nasdaq-Indizes, die im frühen Handel noch neue Rekordmarken erklommen hatten, verbuchten größere Verluste als die Standardwerte.

Einzelhandelsumsätze geben Richtung vor

Richtungsweisend für den Handel am Mittwoch dürften vor allem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für Februar sein, die noch vor der Startglocke veröffentlicht werden. Sie lassen Rückschlüsse auf den privaten Konsum zu, der für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht. Die Daten dürften aber auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden US-Notenbanksitzung im März betrachtet werden. Sollten die Einzelhandelsumsätze überraschend stark gestiegen sein und damit von einer starken Konjunktur zeugen, würde das für ein aggressiveres Vorgehen der Notenbank bei der Straffung ihrer Geldpolitik sprechen und Zinserhöhungsängste schüren. Erst am Dienstag hatten die nur moderat gestiegenen Verbraucherpreise diese Befürchtungen gelindert.

Sollten die Einzelhandelsdaten positiv überraschen, dürften die Anleger wieder Nerven zeigen, meint Jasper Lawler von der London Capital Group. Er prognostiziert für diesen Fall steigende Anleiherenditen und eine Aufwertung des Dollar, die mit Verlusten an den Aktienmärkten einhergehen würden.

Neben den Einzelhandelsumsätzen werden noch die Erzeugerpreise aus dem Februar und die Januar-Daten zu den Lagerbeständen veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften die Aktien der Fluggesellschaft United Continental wegen des Todes eines Hundes unter Druck geraten. Ein Flugbegleiter hatte das Tier während eines Flugs von Houston nach New York in ein Handgepäckfach gesperrt, wo es verendet war. United Continental war in jüngster Vergangenheit schon häufiger wegen rüden Umgangs mit zwei- und vierbeinigen Passagieren in die Kritik geraten. Die Titel geben vorbörslich 1 Prozent nach.

