Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwochmittag nach verhaltenem Start moderate Gewinne und holt damit einen Teil der markanten Verluste des Vortages wieder auf. Mittlerweile notiert der SMI wieder über 8'900 Punkten. Geprägt bleibt die Stimmung von den neuen Turbulenzen um die Regierung in den USA. Die abrupte Entlassung des US-Aussenministers Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump sorgt weiterhin für Irritationen, ist aber mit den Abgaben vom Dienstag nun eingepreist. Einerseits kehre bereits wieder ein wenig Optimismus an die Börsen zurück, hiess es in Marktkreisen.

Andererseits bleibe die Grundhaltung der Investoren aber vorsichtig. Denn mit der Ernennung von Mike Pompeo zu dessen Nachfolger, sei die Wahrscheinlichkeit für einen Handelskrieg weiter gestiegen. Am Nachmittag rücken weitere Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus, insbesondere die Daten zu den Produzentenpreisen, welche neue Hinweise zur Inflation liefern werden. Dies ist wiederum insbesondere für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank relevant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.45 Uhr 0,44% höher bei 8'920,24 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,32% auf 1'458,49 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,40% auf 10'337,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus und 7 im Minus.

Geberit (+1,3%) sind am Tag nach der Bilanzpräsentation ...

