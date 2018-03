Düsseldorf - 2017 war der US-Konsum eine treibende Kraft der Konjunktur, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Insofern habe die Stagnation der Einzelhandelsumsätze im Dezember und der Rückgang um 0,3% gg. Vm. im Januar überrascht. Teilweise dürfte die Schwäche durch die Normalisierung der Automobilverkäufe zurückzuführen sein, die nach den Wirbelstürmen im August und September letzten Jahres kurzfristig deutlich zugelegt hätten. Aber auch in der sogenannten Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze, die Auto-, Benzin- und Baumaterialverkäufe ausklammere, sei zuletzt eine Expansion ausgeblieben. Zu einer ähnlichen Durststrecke sei es zuletzt Mitte 2016 gekommen, was zu der damals sehr vorsichtigen Verschärfung der Geldpolitik durch die US-Notenbank beigetragen haben dürfte. Insofern gelte das heutige Augenmerk den Einzelhandelsumsätzen für Februar, die mit einem Plus von 0,1% gg. Vm. immerhin wieder gewachsen sein dürften.

