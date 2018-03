Frankfurt - UBS Global Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (ISIN LU1645386480/ WKN A2DUHX) (hedged to EUR) A-acc würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in ein diversifiziertes Portfolio verschiedener Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit Laufzeiten von ein bis fünf Jahren zu investieren. Dabei sei das Wechselkursrisiko zwischen US-Dollar und Euro minimiert.

