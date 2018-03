Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, hat auf die Möglichkeit weiterer Korrekturen an den Finanzmärkten hingewiesen. Bei der Konferenz The ECB and it's Watchers in Frankfurt sagte Constancio, dies gelte sowohl für Aktien- als auch für Staatsanleihemärkte, obwohl diese keine Anzeichen einer Überbewertung zeigten. Besondere Sorgen scheint sich die EZB aber über den Markt für Unternehmensanleihen zu machen.

Laut Constancio sind die konjunkturbereinigten Kurs-Gewinne-Verhältnisse an den europäischen Aktienmärkten im Gegensatz zu denen in den USA moderat. Allerdings zeige die dortige Korrektur von Anfang Februar, dass es durchaus zu Übertragungseffekten auf Europa kommen könne. "Marktteilnehmer sollten sich dieses Risikos bewusst sein", sagte Constancio und fügte hinzu: "In einem Umfeld, dass von einer Jagd nach Rendite und niedriger Volatilität geprägt ist, können technische Faktoren anfangs kleine Marktbewegungen sehr verstärken."

Constancio bezog sich dabei auf die am 5. Februar in den USA in Gang gekommene Marktkorrektur, die durch Volatilitätsderivate ausgelöst worden war. Volatilität sei nun ihrerseits ein Asset geworden, sagte Constancio.

Der EZB-Vizepräsident wies darauf hin, dass die europäischen Staatsanleihemärkte von den jüngsten Turbulenzen relativ unberührt geblieben seien, die Renditen seien ebenso niedrig geblieben wie die Renditeabstände. Laut Constancio erwarten die Marktteilnehmer nach den Forward Rates zu urteilen eine sanfte Anpassung der weltweiten Leitzinsen.

Er warnte aber andererseits: "Die Laufzeitprämien sind weiterhin niedrig und in den USA sogar negativ. Eine Normalisierung dieser Prämien in Richtung historischer Mittelwerte böte einigen Raum für eine Anpassung der Anleiherenditen."

Deutlichere Worte fand Constancio für das Geschehen am Markt für Unternehmensanleihen. Deren "sehr optimistische Bepreisung" beruhe vielfach auf sehr optimistischen Annahmen zur weiteren Entwicklung der Schuldenlast und der Gewinnentwicklung, sagte er. Constancio fügte hinzu: "Dieses Sentiment kann sich schnell ändern."

Außerdem sei in einigen Hochzinsmärkten, wie denen für Leveraged Loans, der Rückgang der Renditeabstände manchmal mit einer höheren Verschuldung des Kreditnehmers und mit einem geringeren Investorenschutz einhergegangen. "Solche Entwicklungen müssen genau beobachtet werden", sagte Constancio.

