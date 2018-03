Hong Kong (ots/PRNewswire) - Patrick Zhang, Chairman und CEO der

Yiguo Group, wird voraussichtlich auf folgender Investorenkonferenz

im März eine Vortrag zum Thema: "The new retail revolution - how do

retailers, customers and investors stand to benefit" halten (etwa

"Die neue Revolution des Einzelhandels - wie können Händler, Kunden

und Investoren profitieren?").



- Die Asian Investment Conference der Credit Suisse wird am 19.

März

im Conrad Hotel in Hong Kong stattfinden.



Yiguo Group: Daten und Fakten



Gegründet 2005 in Shanghai gilt Yiguo Fresh Food mit über 10.000

Mitarbeitern als führender und größter E-Commerce-Anbieter von

Frischkost.



2016 wurde Yiguo Fresh Food zur Yiguo Group, die drei Unternehmen

umfasst: Win-Chain Supply Chain, ExFresh und Yiguo New Retail.



Win-Chain Supply Chain, Partner der Fresh Food Supply Chain unter

Alibaba, konzentriert sich auf die Aktualisierung des Frische- und

Lebensmittelhandels sowie auf die Warenstandardisierung frischer

Lebensmittel. Win-Chain Supply Chain kauft täglich über 1500 Tonnen

frischer Lebensmittel aus sechs Kontinenten, 39 Ländern und Regionen

sowie 147 Ursprungsorten ein; ganzjährig werden über 4000

Frischkost-SKUs geliefert.



ExFresh, CAINIAOs Partner für Kühlkettenlogistik und größte

Kühlkettenlogistik-Plattform für Frischkost in China, hat es sich zur

Aufgabe gemacht, landwirtschaftliche Frischware schnellstmöglich vom

"Hof auf den Tisch" zu bringen. Zur Zeit verfügt ExFresh über 24

Kühllager-Stützpunkte in 15 Städten Chinas, um ein Komplettangebot an

Kühlkettenlogistikdienstleistungen für Frischware bieten zu können.

Die Dienste umfassen u.a. Lagerung, Qualitätsprüfung, Abwicklung,

Main Line-Distribution, Hauszustellung und Systematik für

vorgelagerte Landwirtschaft, Vertriebsweg und Verbraucher.



Yiguo New Retail, das vollständige, allumfassende Betriebsorgan

für Frischkosthandel, ermöglicht B2C und O2O-Vorgänge, versorgt

traditionelle Supermärkte, Mini-Märkte, Lebensmittelgeschäfte zur

Selbstbedienung, Selbstbedienungstheken in Büros, unterstützt eine

Vielzahl weiterer Verkaufsmöglichkeiten bzw. Handelsformate und

bietet Lösungen für jegliche Kategorien der Frischwarenindustrie.

Moment betreibt Yiguo New Retail Tmall Fresh Food, Suning Fresh Food,

Yiguo Fresh Food, die Hami-Selbstbedienungskasse, Haolinju

Mini-Markt, ele.me, DingTalk und weitere Verkaufsterminals im

Einzelhandel. Diese belaufen sich insgesamt auf über zehn und bieten

in über 50 Städten mit mehr als 20.000 Terminals allgemeine

Frischkost-Lösungen für den Warenbereich, Logistik,

Qualitätsprüfungen, Tätigkeiten der Handelsvertreter, Systematik,

After Sale, Marketing etc. in China.



Yiguo Group setzt sich für die Aktualisierung der chinesischen

Frischwarenindustrie ein und bietet Betriebsleistungen für

Verkaufsterminals im Bereich Frischware. All das geschieht unter dem

Motto "creating fresh food cloud, energizing new retail" (etwa 2das

Schaffen einer Frischkost-Cloud lässt neuen Einzelhandel entstehen").

Das GMV belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf ungefähr 10 Milliarden

RMB.



