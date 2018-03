Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag die erste Auslandsreise ihrer vierten Amtszeit nach Paris unternehmen. Das kündigte das Bundespresseamt an. "Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitagnachmittag, 16. März 2018, die erste Auslandsreise nach ihrer Vereidigung nach Paris antreten und dort mit Präsident Emmanuel Macron zu einem bilateralen Gespräch zusammentreffen", gab Regierungssprecher Steffen Seibert bekannt. "Im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterredung werden bilaterale, europapolitische und internationale Themen stehen."

Macron hat die neue Bundesregierung aufgefordert, mit ihm gemeinsam auf eine grundlegende Reform der Europäischen Union hinzuarbeiten. "Ich glaube nicht eine Sekunde, dass ein europäisches Projekt ohne oder gegen Deutschland Erfolg haben kann", sagte er in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frankreich und Deutschland müssten vertrauensvoll und gleichberechtigt zusammenarbeiten. "Wir müssen uns alles sagen und gemeinsam vorangehen", forderte Macron.

