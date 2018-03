Liebe Leser,

bereits am Donnerstag (= 16. März 2018) soll es so weit sein: Dann soll die Notierung der "Siemens Healthineers AG" an der Börse Frankfurt (Regulierter Markt/Prime Standard) erfolgen. Bekanntlich sind in der Tochter von Siemens die medizintechnischen Aktivitäten des Konzerns zusammengefasst. Planmäßig läuft der Angebotszeitraum bis zum 15. März. Wer weiß, vielleicht wird sogar vorher geschlossen, wenn die Nachfrage so hoch ist, dass es eine mehrfache Überzeichnung gibt? Angeboten ... (Peter Niedermeyer)

