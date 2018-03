Immer wieder wird über eine mögliche Immobilienblase am deutschen Markt diskutiert. Dass die Nachfrage und damit die Preise steigen, belegt nun ein weiteres mal eine Studie.

Die boomende Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt hat einer Studie zufolge auch 2017 die Preise nach oben getrieben. Im bundesweiten Schnitt gab es einen Anstieg von inflationsbereinigt 5,5 Prozent, wie aus dem Postbank-Wohnatlas hervorgeht. In 242 von 401 Kreisen und Städten war demnach Wohnraum teurer als im Jahr zuvor. Vor allem in den Metropolen ging es kräftig bergauf. "Teuerste Großstadt - und überhaupt teuerstes Pflaster in Deutschland ...

