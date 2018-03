Zum dritten Mal seit Juli 2017 ist Griechenlands Links-Rechts-Regierung unter Alexis Tsipras ein Testlauf für die angestrebte Rückkehr an den freien Kapitalmarkt gelungen. Diesmal wurden 812,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 52 Wochen zu einem Zinssatz in Höhe von 1,25 Prozent am Geldmarkt eingesammelt. Dies teilte die Schuldenagentur (PDMA) am Mittwoch in Athen mit. Wie das Finanzministerium mitteilte, hatte sich Athen zuletzt vor acht Jahren, als die schwere Finanzkrise begann, Geld für 52 Wochen geliehen; damals mit einer Rendite von 4,85 Prozent.

Es war der dritte Probemarktgang innerhalb von acht Monaten. Ziel dieser Testläufe ist es, ein Geld-Polster für die erhoffte dauerhafte Rückkehr Griechenlands an die Kapitalmärkte zu schaffen, die Athen nach dem Ende des laufenden Hilfsprogramms Ende August 2018 anpeilt, wie das Staatsradio (ERT) berichtete.

Finanzminister Euklid Tsakalotos hofft, bis dahin ein Polster von bis zu 18 Milliarden Euro in seinen Kassen zu haben. Mit der Rückkehr an den Markt will Athen wieder selbst seine Schulden refinanzieren können und ohne neue Hilfspakete internationaler Gläubiger auskommen./tt/DP/bgf

