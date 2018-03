Erfurt (ots) - Die Spielshow für Talent und Teamgeist ist zurück! Vom 19. bis 22. und vom 26. bis 29. März wollen sich 18 Kandidaten beweisen. Gefragt sind: Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Intelligenz, Witz und Charme. Gesucht wird: das neue Dreamteam 2018!



Erstmals haben die Kandidaten nicht nur eine, sondern zwei Wochen lang Zeit, das Publikum für sich zu gewinnen. Am Ende sind nicht nur die erzielten Punkte aus den Spielen entscheidend, sondern auch die gewonnenen Pluspunkte bei den Zuschauern. Der Preis für das Dreamteam 2018 kann sich sehen lassen: die Mitwirkung in einer eigenen, selbst gestalteten "KiKA LIVE"-Sendung. Moderiert wird die fünfte Staffel von Jess und Bürger Lars Dietrich.



Die erste Woche: Die Basis für den Erfolg! 19.-22. März um 20:00 Uhr bei KiKA



Der erste Eindruck zählt: Die Mädchen und Jungen verbringen einen Tag im Steinzeitcamp, auf dem Bauernhof oder im Schnee und müssen schon mal gemeinsam einige Challenges bewältigen. Hier können die Kandidaten Teamfähigkeit beweisen und erste Sympathiepunkte sammeln.



Die zweite Woche: Live-Qualifikationsrunden und Finale! 26.-29. März live um 20:00 Uhr bei KiKA



In der zweiten Dreamteam-Woche spielen die Kandidaten in Live-Shows um den Titel. Montag, Dienstag und Mittwoch gibt es eine 60-minütige Qualifikationsshow, in der jeweils drei Kandidatenteams in wechselnden Konstellationen gegeneinander antreten. Die drei Siegerteams spielen abschließend im Finale am Donnerstag um den großen Dreamteam-Titel.



Wer überzeugt die Zuschauer?



Die große Herausforderung des Wettkampfes: Neben erspielten Punkten zählt der persönliche Auftritt der Kandidaten. Wer stellt gleichzeitig Teamgeist, Schlagfertigkeit und Charisma unter Beweis? Per Voting auf kika-live.de bewerten die Zuschauer nicht nur die Leistung der Kandidaten, sondern vergeben auch wichtige Sympathiepunkte. Die richtige Mischung verhilft zum Sieg.



Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE - Dreamteam" sind im Internet auf kika-live.de, auf kika-presse.de in der Rubrik "Presse Plus" und im Videotext auf Tafel 200 zu finden. Darüber hinaus sind alle "KiKA LIVE"-Folgen auf kika.de abrufbar. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



