Seit Ende Januar geht die Sorge um, die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Zinsen wegen der starken Konjunktur schneller und stärker anheben als bislang erwartet. Das hat die Anleihenrenditen nach oben getrieben und die Aktienmärkte nach unten. Nun aber kommt die Entwarnung: EZB-Chef Mario Draghi will noch lange Zeit an der Nullzinspolitik festhalten.Das hat er heute in einer Rede verdeutlicht. Er hat klar gemacht, dass die Netto-Käufe von Anleihen, die noch bis mindestens Ende September 2018 ein Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat betragen, erst beendet wird, wenn die EZB eine "nachhaltige Anpassung des Inflationspfads" an die Zielmarke von nahezu 2% beobachtet. Und er hat versprochen, dass die Geldpolitik auch danach "eine ganze Zeit lang locker bleiben wird."Damit zerstreut Draghi die Zinsängste, die er bereits nach der letzten EZB-Sitzung ...

