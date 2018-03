Frankfurt - Betriebsam, aber uneinheitlich: So beschreiben Händler die derzeitigen Geschäfte mit Exchange Trade Funds, so die Deutsche Börse AG."Die bei uns meist gehandelten DAX-, S&P 500- und EURO STOXX 50-Tracker wurden tendenziell abgestoßen", berichte Andreas Bartels von der Commerzbank. Vor der Earnings Season hätten sich Investoren stärker in europäischen Dividendenwerten positioniert und besonders häufig zu Produkten gegriffen, die sich am Dow Jones STOXX Select Dividend 30 (ISIN DE0002635299/ WKN 263529) und S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (ISIN IE00B6YX5D40/ WKN A1JKS0) orientieren würden.

