ARHT Medias holografische Telepräsenz-Technologie wurde auf der International Spa and Spa Expo 2018 vorgestellt Toronto, Kanada. 14. März 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), meldete heute, dass die Technologie des Unternehmens während der Zusammenarbeit mit West Coast Beauty Inc. ("West Coast Beauty") auf der International Spa and Spa Expo 2018 (die "Expo") in Long Beach, Kalifornien,vorgestellt wurde. Die Expo ist mit geschätzten 40.000 Teilnehmern die größte professionelle Haarpflegemesse in den westlichen USA. ARHT arbeitete mit West Coast Beauty an der Markteinführung ihrer neuen Haarpflegelinie "Flow" zusammen. Während der Show erschien Flows Director of Brand Education, Melanie Bolton, mittels ARHTs holografischer Telepräsenz-Technologie live auf der Bühne und interagierte mit Flows Artistic Director, Tony Ricci, ein ehemaliger NAHA-Gewinner auf der Bühne und bezog das Publikum mit ein und nahm dessen Fragen in Echtzeit entgegen. Dies war das erste Mal, dass eine Person in einer anderen Stadt live auf einer Messe in holografischer Form erschien. "Wir suchen nach einem einzigartigen und unvergesslichen Weg, unsere hochwertige Haarpflegelinie "Flow" bei professionellen Haar-Stylisten an der gesamten Westküste einzuführen. Und was könnte da nicht einzigartiger sein als die erste interaktive holografische Präsentation?" sagte der Besitzer von West Coast Beauty Carlo LiVolsi. "Da dies der erste Live-Holoport irgendwo in einer Messe war, loben wir West Coast Beauty dafür, dass sie diesen historischen Schritt machten. Die Mobiltelefone der Stylisten sind beim Aufnehmen der Live-Produktspezialisten sowie der vorweg aufgenommenen 3D-Graphiken der Produktlinie heiß gelaufen, die zwischen den Präsentationen eingeblendet wurden," fügte ARHT Medias CEO Larry O'Reilly hinzu. Wir hatten viele Anfragen über die Verwendung unserer Technologie auf großen Messen und Produkteinführungen und das auf dieser Messe erworbene Wissen hat sich als unglaublich wertvoll erwiesen." Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com

