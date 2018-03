=== *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Köln 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München), Landsberg *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (11:00 Jahres-PK), Frankfurt *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), München 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK in München), Pullach 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Ratingen 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki 07:50 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1Q, Halle/Westfalen *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar 08:00 LU/Senvion SA, Jahresergebnis, Luxemburg 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK, Ingolstadt *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 12:00 IE/BIP 4Q *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,8 *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: +15,0 zuvor: +13,1 *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 226.000 zuvor: 231.000 *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 DE/Bundestag, Aktuelle Stunde zum Thema: "Gefahr eines Handelskrieges und die Auswirkungen auf die Finanzplanung des Bundes", Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März - DE/Siemens Healthineers AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Prosiebensat1 Media SE, Geschäftsbericht 2017, Unterföhring - US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), San Jose ===

