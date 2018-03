Mainz (ots) -



Woche 11/18 Donnerstag, 15.03.



Bitte Programmänderung neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Revolutionäre der Wissenschaft Forschung statt Aberglaube



"Spuren des Krieges: Normandie 1944" um 5.30 Uhr entfällt 6.20 Revolutionäre der Wissenschaft Die Erfindung der Neuzeit



"Spuren des Krieges: Die Westfront 1914-1918" um 6.15 Uhr entfällt 7.05 Revolutionäre der Wissenschaft Es werde Licht



"Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh" entfällt 7.50 Revolutionäre der Wissenschaft Kampf und Krieg



"Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones" um 7.45 Uhr entfällt 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Revolutionäre der Wissenschaft Die großen Fragen



9.20 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016



10.05 Kriminelle Karrieren Ross Ulbricht - Der Darknet-Dealer Frankreich 2016



10.50 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016



11.35 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik



12.20 Kriminelle Karrieren Clark Rockefeller - Ein bayrischer Hochstapler Frankreich 2016



"Die falsche Ärztin: Aufstieg und Fall der Alexandra B." um 12.15 uhr entfällt 13.05 Tatort Wohnung Vorsicht vor Einbrechern und Abzockern Deutschland 2014



13.50 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



14.35 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017



15.20 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



16.05 Arte: RE Per Mausklick zum Welpen Das mafiöse Online-Geschäft mit der Ware Hund Deutschland 2017



16.35 Tatort Internet Plattform der Betrüger Deutschland 2017



17.20 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



18.05 ZDFzeit REWE gegen EDEKA Das Supermarkt-Duell Deutschland 2015



18.50 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



22.25 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017



23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018



23.55 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014



0.40 heute-journal



1.10 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



1.55 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015



2.40 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



3.25 Despoten Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad Großbritannien 2015



4.05 Despoten Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher Großbritannien 2015



4.50 Despoten Bin Laden - Drahtzieher des Terrors Großbritannien 2015







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121