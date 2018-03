Nachdem Morphosys bei der gestrigen Vorlage der Zahlen für 2017, dem Ausblick für 2018 und bei MOR208 mit guten News erneut überzeugen, legt die TecDAX-Gesellschaft heute nach. Das Unternehmen gab bekannt, dass klinische Daten vorgestellt werden, die die Anwendung von Gantenerumab in höheren Dosen in neuen zulassungsrelevanten Phase-3-Studien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit unterstützen, die voraussichtlich im späteren Verlauf des Jahres starten werden. In den vorgestellten Daten wurde Gantenerumab mit deutlich höheren Dosen in den Open Label Extension (OLE) Studien untersucht als bisher getestet, erklärte Morphosys in einer Mitteilung.

