Donald Trump feuert Staatssekretär Rex Tillerson Tillerson war in vielen wichtigen Fragen gemäßigter Öl und S&P 500: Diese Märkte können durch die Entscheidung beeinflusst werden

Zusammenfassung:Nach der Amtsniederlegung von Gary Cohn könnte die Entlassung von Rex Tillerson ein weiterer Schritt in Richtung eines radikaleren und unberechenbareren Weißen Hauses sein. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die großen Unterschiede zwischen Präsident Donald Trump und seinem ehemaligen Staatssekretär sowie mögliche Auswirkungen auf die Märkte. Atomabkommen mit dem Iran Dies könnte der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Politikern sein. Präsident Trump hat den Deal weiterhin kritisiert, der unter der Obama-Präsidentschaft einige Sanktionen gegen den Iran aufgehoben hat und scheint bereit zu sein, sich davon zu distanzieren. Tillerson unterstützte den Deal und sagte, dass die USA mit europäischen Partnern zusammenarbeiten müssten, um sicherzustellen, dass der Iran die Regeln einhält. Der Iran ist ein wichtiger Ölproduzent und konnte seine Exporte nach Aufhebung der Sanktionen deutlich steigern. Geopolitik: Nordkorea und Israel Trump und Tillerson unterschieden sich oft in ihrer Haltung gegenüber ...

