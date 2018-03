Nach Großbritannien will der Spielzeughändler nun offenbar auch alle US-Filialen schließen oder verkaufen. 33.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.

Das Zittern für rund 33.000 Toys-R-Us-Beschäftigte in den USA geht weiter. Mehrere US-Medien berichteten am Mittwoch, dass der Spielzeughändler alle US-Filialen schließen oder verkaufen will.

CEO David Brandon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...