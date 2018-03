Nach der langen Regierungsbildung in Berlin will der neue Außenminister keine Zeit verlieren. Maas' erste Reise steht im Zeichen einer EU-Reform.

Kaum im Amt und schon auf Dienstreise: Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas ist unmittelbar nach der Amtsübernahme nach Paris gereist, um dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen.

Er sei gekommen, "um die ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron mit seinen Vorschlägen zur Erneuerung Europas endlich zu ergreifen", sagte Maas nach ersten Gesprächen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Mittwochabend. Deutschland und Frankreich müssten an einem Strang ziehen, um eine neue Dynamik in Europa in Gang zu bringen.

Nach der langen Regierungsbildung in Berlin will Maas beim Thema EU keine Zeit verlieren. Auf die Differenzen zwischen Union und SPD in Fragen der europäischen Finanzpolitik ging er nicht ein. ...

