"Die Zeit" zu Schulen:

"Warum sollte es einer Bildungsgesellschaft nicht gelingen, doppelt so viele Menschen in den Schulen zu beschäftigen? "Multiprofessionelle Teams' kümmern sich dann um die Kinder: Lehrer, Sozialarbeiter, Coaches, Physiotherapeuten - neue Jobs entstehen, die nicht digitalisierbar sind, Mensch an Mensch. Kostet all das Milliarden? Ja! Doch das ist eine lohnende Investition, wenn dadurch Menschen, die ihre Jobs durch die Digitalisierung verlieren, in den Schulen Arbeit und Sinn finden. Der große Ralf Dahrendorf hat schon 1965 eine "geplante Bildungsrevolution' gefordert. Pessimisten mögen eine Neuerfindung der Schule als illusorisch abtun, ist doch die Geschichte der Bildung eine Geschichte des Scheiterns ihrer Reformen

- weil Menschen Angst hatten oder Besitzstände wahren wollten."/DP/jha

AXC0022 2018-03-15/05:35