Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) startet an diesem Donnerstag mit zwei Reden zu zentralen Bereichen in sein neues Amt. Direkt nach der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Hermann Gröhe (CDU) am Morgen will sich Spahn dabei der Altenpflege und den Krankenhäusern widmen. Seine erste Rede als Minister soll bei einem Fachkongress zur Finanzierung der Krankenhäuser stattfinden (10 Uhr). Mittags hält Spahn die Eröffnungsrede beim Deutschen Pflegetag in Berlin (12 Uhr)./bw/DP/jha

