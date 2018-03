Der Kasseler Düngemittel- und Salzproduzent K+S legt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die erste Jahresbilanz nach dem Wechsel an der Konzernspitze vor. Der neue Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr berichtet in Frankfurt über die Geschäftsentwicklung. Der langjährige Finanzchef hatte im Mai die Nachfolge von Norbert Steiner angetreten. Seitdem hat er dem MDax -Konzern eine neue Strategie und ehrgeizige Wachstumsziele verordnet.

Das vergangene Jahr dürfte für K+S aber schlechter ausgefallen sein als ursprünglich prognostiziert. Das Unternehmen hatte im Januar erklärt, man rechne durch die US-Steuerreform mit weniger Gewinn. Für seine US-Tochter Morton Salt müssten nun Steuern nachgezahlt werden.

Der zunächst erwartete Jahresgewinn von 140 bis 210 Millionen Euro werde sich voraussichtlich um einen zweistelligen Millionenbetrag verringern. Ab dem laufenden Jahr könne die Steuerreform dann positive Auswirkungen für den Konzern mit 14 000 Mitarbeitern haben./geh/DP/jha

