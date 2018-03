Mit Stefan Piëch und Peter Daniell Porsche tritt die vierte Generation der Autodynastie an - mit klarem Weltbild und besten Kontakten ins Kanzleramt.

Der Medienunternehmer Stefan Piëch ist niemand, von dem man sagen würde, er habe die Macht gesucht. Die Macht kam vielmehr zu ihm. Am 6. Juni 2010 etwa. Da stand ein aufregender Termin im Kalender: Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ihn zusammen mit anderen Unternehmern ins Kanzleramt geladen. Einen Gedankenaustausch über wirtschaftspolitische Themen wünschte sich die Regierungschefin. Gut eineinhalb Jahre später, am 6. Dezember 2011, war Piëch schon wieder im Kanzleramt zu Gast, ebenso am 26. November 2012, am 21. Oktober 2014 und am 12. Oktober 2016. Fünf Termine in sechseinhalb Jahren - auf so eine Quote kommen sonst nur Dax-Chefs.

Was aber brachte den weitgehend unbekannten Mittelständler aus München so oft zu Merkel? Es waren wohl eher nicht seine Verdienste um anspruchsvolles Kinderfernsehen. Es war sein Name: Stefan Piëch ist der Sohn von Hans Michel Piëch, dem Bruder des einstigen VW-Patriarchen Ferdinand. Aus dem Kanzleramt jedenfalls heißt es, Merkel habe sich mit Familienunternehmern beraten wollen, "wobei der Fokus insbesondere auf Vertretern der Nachfolge-generation lag", so ein Sprecher.

Nachfolgegeneration? Offenbar wusste das Kanzleramt schon vor Jahren, was die Öffentlichkeit erst in der vergangenen Woche offiziell erfuhr: Stefan Piëch wird einer der wichtigsten Köpfe in der nächsten Generation der Autodynastie, der nächste Ferdinand Piëch - und doch ganz anders.

Zusammen mit Peter Daniell Porsche, dem neuen Aufsteiger des Porsche-Clans, will Stefan Piëch versuchen, dem skandalgeschüttelten VW-Konzern über ihren neuen Sitz im Aufsichtsrat des Mehrheitsaktionärs Porsche SE ein neues Verständnis für ...

