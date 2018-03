Verein, Muckibude & Co: Es lebe die Fitness!

Getreu dem Motto "Mens sana in corpore sano" (Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) hat die körperliche Fitness in Europa schon seit langem eine große Bedeutung in der westlichen Welt.

Aber auch in Asien wird seit jeher etwa mit Yoga versucht Körper und Geist in Einklang zu bringen. In Deutschland begann mit Turnvater Jahn 1810 das organisierte deutsche Sportwesen. Seither hat sich viel getan. Sportvereine gibt es immer noch. Aber seit Jahren boomt auch der Fitness-Sektor. Statt Vereinen sind es Unternehmen, die organisierte Bewegung im Programm haben und dafür sorgen, die Deutschen Fit bleiben.

Vereinsleben. Der Deutsche Olympische Sportbund DOSB als Spitzenverband der deutschen Sportvereine zählt in seinem Bestandsbericht 2016 rund 27,5 Millionen Mitgliedschaften. In der Statistik sind auch Mitgliedschaften in Sportnahen Verbänden wie dem Alpenverein oder der DLRG enthalten. Schaut man nur auf die olympischen Sportarten sind es 21,3 Millionen Mitgliedschaften. Die beliebtesten Sportarten sind Fußball, gefolgt von Turnen, Tennis und Schützen.

