Vor Bekanntgabe neuer Zahlen zum Lohnabstand von Männern und Frauen in Deutschland hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine bessere Bezahlung in frauendominierten Berufen gefordert. Die neue Bundesregierung müsse schnellstens Schritte für mehr Gleichstellung umsetzen, wie sie im Koalitionsvertrag geplant seien, sagte DGB-Vize Elke Hannack der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dazu zählten das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit und die angekündigten Verbesserungen von Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege. An diesem Donnerstag will das Statistische Bundesamt Zahlen zu Verdienstunterschieden zwischen Männern und Frauen veröffentlichen./bw/DP/zb

AXC0035 2018-03-15/06:28