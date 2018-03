St. Gallen - Leider verbrachte unsere Familie in meiner Kindheit den Sommerurlaub nicht ausschliesslich am Meer, was für mich als kleiner Junge natürlich das Allerschönste war. Zum Leidwesen meiner Geschwister und mir gab es wiederholt Unterbrüche des Spiels und des dolce far niente am Strand. Dann nämlich, wenn uns mein Vater zu einer Sehenswürdigkeit schleppte und inbrünstig über Kultur, Baukunst und Geschichte belehrte. Schon mit sechs Jahren waren mir Franz von Assisi oder die Medici Familie nicht nur namentlich bekannt. Jahreszahlen gerieten indes schnell in Vergangenheit, einige Geschichten blieben aber in meinem Gedächtnis hängen - bis heute. Als jüngster Spross der Familie und Nachzügler ereilte mich das Schicksal, dass ich bald der einzige war, der dies über sich ergehen lassen musste. Meine älteren Geschwister hatten sich längst abgeseilt und genossen die sturmfreie Bude zuhause oder verbrachten Ferien ganz nach ihrem Gusto.

Landkarte statt iPod

Als Teenager wurden Kultururlaube für klein Martin leider immer mehr zur Regel. Immerhin hatte ich ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Campingplätze oder Hotels und war dabei natürlich stets bedacht, dass diese über einen Pool oder Spielplatz verfügten. Ein bisschen Spass wenigstens aus damaliger Warte betrachtet. Doch die Tage waren lang. Drei Schlösser am Tag, römische Tempel oder Ruinen und viele Kilometer unterwegs. Immerhin wurde ich tagsüber mit dem verantwortungsvollen Job des Kartenlesens betraut und durfte aus den Reiseführern vorlesen, was uns am Ziel genau erwartete. Ob Loire Schlösser oder romanische Kirchen in der Bourgogne, es gab Erstaunliches darüber zu lesen. Nicht dass es mich damals besonders fasziniert hätte, aber ich hatte ja auch keinen iPod, der mir die Langeweile vertrieb. So blieb das eine oder andere in meinem Gedächtnis hängen. Namen zum Beispiel, ...

