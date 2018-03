Zürich - Die bisher umfassendste Analyse von Klimawandel und Biodiversität zeigt: Steigen die Temperaturen ungebremst weiter an, sind in biologisch besonders wichtigen Regionen die Hälfte der Arten in Gefahr. Für eine am Mittwoch publizierte Studie wurden dazu rund 80'000 Tier- und Pflanzenarten berücksichtigt.

Forscher des WWF UK und der University of East Anglia haben für 35 Regionen untersucht, wie sich mit dem menschgemachten Klimawandel Temperaturen und Niederschläge ändern und welche Folgen dies für die Artenvielfalt hat. Der Fokus der heute veröffentlichten Studie liegt auf den für die Biodiversität besonders wichtigen Regionen wie dem Amazonas, Madagaskar, dem Mittelmeer oder dem östlichen Himalaya. Fazit der Studie: Bei einem «weiter wie bisher» und einer Klimaerwärmung von 4.5 Grad droht in diesen Regionen die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten lokal auszusterben. Bei einer Erwärmung von 2 Grad ist jede vierte Art in den betrachteten Regionen in Gefahr. Bisher sind die globalen Temperaturen im Vergleich zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...