INVESTOREN - Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) Schiedsklauseln in Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Ländern für unzulässig erklärt hat, werden nun die Folgen des Urteils immer deutlicher: Rechtsexperten gehen davon aus, dass Investoren künftig einen Bogen um EU-Länder als Investitionsstandort machen werden. Nutznießer des EuGH-Urteils dürften die Schweiz oder Großbritannien nach dem Brexit sein. Denn die Schweiz verfügt noch über gültige Investitionsschutzabkommen mit den EU-Staaten. In Großbritannien endet nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union die Rechtshoheit des Europäischen Gerichtshofs in absehbarer Zeit. (HB S. 9)

AUSLANDSBANKEN - Die Auslandsbanken in Deutschland dürften mit dem Brexit hierzulande deutlich an Gewicht gewinnen. Ihr Verband prognostiziert, dass sich ihre Bilanzsummen in den kommenden Jahren auf rund 800 Milliarden Euro in etwa verdoppeln werden. Verlagerungen von Stellen in großem Stil dürften sich indes vorerst ziehen. (Börsen-Zeitung S. 2)

TÜRKEI - Der Europäische Rechnungshof hat schwerwiegende Mängel bei der Verwendung von EU-Geldern für die Türkei gerügt. In einem Bericht kritisierten die Prüfer, die für die Heranführung des EU-Beitrittsanwärters Türkei zugesagten Gelder seien unzureichend an Bedingungen geknüpft worden. (FAZ S. 15)

DATENSCHUTZ - Unternehmen haben offenbar große Probleme mit der Anpassung interner Abläufe an die neuen Regeln der ab Mai europaweit geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). "Sehr viele Unternehmen werden es bis zum Stichtag nicht schaffen, alle Anforderungen umzusetzen", sagte der Präsident des IT-Verbands Bitkom, Achim Berg. "Besonders betroffen sind jene Unternehmen, die das Thema Datenschutz zu lange vernachlässigt haben." (HB S. 9)

PFLEGE - Die gesetzliche Pflegeversicherung hat das vergangene Jahr trotz einer Beitragserhöhung erstmals seit 2007 mit einem Minus abgeschlossen. Dies geht aus Zahlen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung hervor. Danach gaben die Pflegekassen im Jahr 2017 rund 2,4 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen. (Funke Mediengruppe)

RUSSLAND - Die unabhängige russische Präsidentschafts-Kandidatin Xenia Sobtschak fordert neue und gezielte Sanktionen des Westens gegen Russland. "Sollte Moskau hinter dem Nervengift-Anschlag stecken, sind neue Sanktionen des Westens unausweichlich", sagte sie. Mögliche Sanktionen müssten zielgerichtet sein. (Bild-Zeitung)

March 15, 2018

