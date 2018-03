RATIONAL AG wächst erfolgreich weiter DGAP-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis RATIONAL AG wächst erfolgreich weiter 15.03.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Rational AG wächst erfolgreich weiter - Umsatz steigt um 15 Prozent - währungsbereinigt um 16 Prozent - 27 Prozent EBIT-Marge - 11,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen - Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet Landsberg, 15. März 2018 Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Rational Umsatzerlöse in Höhe von 702 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr (613 Millionen Euro). Zu dieser positiven Entwicklung haben alle Regionen beigetragen. Insbesondere die Zukunftsmärkte Amerika und Asien waren wichtige Wachstumsmärkte. Frima konnte mit einer Umsatzsteigerung um 22 Prozent deutlich wachsen und leistete damit einen wichtigen Erfolgsbeitrag. 26,7 Prozent EBIT-Marge - negative Währungseinflüsse Im Jahr 2017 sind die operativen Kosten etwas unterproportional zu den Umsatzerlösen gestiegen. Aufgrund höherer Rohstoffkosten und negativer Währungseffekte stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) leicht unterproportional um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 188 Millionen Euro (Vj. 167 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 26,7 Prozent (Vj. 27,2 Prozent). Die Schwäche einiger für Rational wichtiger Fremdwährungen in Relation zum Euro - insbesondere des US Dollars - wirkte sich deutlich negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Währungsneutral lagen die Umsatzerlöse um 16 Prozent über dem Vorjahr. Bereinigt um das negative Währungsergebnis lag die EBIT-Marge leicht über 27 Prozent. 11,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen In Anbetracht der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung des letzten Jahres, der positiven Zukunftsperspektiven und der guten Liquiditätssituation werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 8,80 Euro pro Aktie und einer Sonderdividende von 2,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vorschlagen. Investitionen in die Zukunft Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte Rational 43,4 Millionen Euro in das Anlagevermögen. Darin sind Investitionen in Immobilien sowie in technische Anlagen in Höhe von rund 37 Millionen Euro enthalten. Am 19. Juli 2017 wurde der Grundstein für den Ausbau des Werks 3 in Landsberg am Lech gelegt. Die Produktionskapazität wird auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern deutlich erweitert. Für das Jahr 2018 plant das Unternehmen Investitionen in ähnlicher Größenordnung wie im Jahr 2017. "Damit zeigen wir unser großes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und bilden die Basis für das Wachstum der kommenden Jahre", erläutert der Vorstandsvorsitzende der RATIONAL AG, Dr. Peter Stadelmann. Über 170 neue Arbeitsplätze geschaffen 2017 hat Rational weltweit über 170 neue Stellen geschaffen und damit in die Entwicklung des Unternehmens investiert. Mehr als 70 der neuen Stellen wurden in Deutschland geschaffen. Insbesondere Vertriebsfunktionen und vertriebsnahe Funktionen wurden aufgebaut. Für das Jahr 2018 plant das Unternehmen eine ähnliche Anzahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Fortsetzung des Wachstumskurses Die große Mehrheit der Kunden ist mit den Produkten und Dienstleistungen so zufrieden, dass sie jederzeit wiederkaufen und dies auch Freunden empfehlen würde. Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit dem noch immer sehr großen Marktpotenzial, sowie den in Summe soliden Prognosen für die Weltwirtschaft erwartet der Vorstand der RATIONAL AG, den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen zu können. "Die erfolgreiche Entwicklung unserer neueren Märkte Amerika und Asien, die der etablierten Märkte und die intakten Wachstumstrends der Außer-Haus-Verpflegung machen uns sehr zuversichtlich, unseren Wachstumskurs mit hoch einstelligen Wachstumsraten bei guter Profitabilität auch im Jahr 2018 fortsetzen zu können", erläutert Dr. Peter Stadelmann. Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations Tel. +49 (0)8191 327-2209 [IMAGE] Fax +49 (0)8191 327-72 2209 [IMAGE] E-Mail: ir@rational-online.com www.rational-online.com Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 1.000 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. JA JA Veränderung in 2017 2016 Prozent Umsatz (in Mio. EUR) 702,1 613,0 +15 EBIT (in Mio. EUR) 187,6 166,5 +13 EBIT-Marge (in Prozent) 26,7 27,2 - Ergebnis nach Steuern (in Mio. 143,0 127,1 +13 EUR) EPS (in EUR) 12,58 11,18 +13 15.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Iglinger Straße 62 86899 Landsberg a. Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 Fax: 0049 8191 327 722209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com ISIN: DE0007010803 WKN: 701080 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 663883 15.03.2018

ISIN DE0007010803

AXC0045 2018-03-15/07:00