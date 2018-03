Der deutsche Aktienmarkt scheint den schwachen Vorgaben zu trotzen. Drei Konzerne stehen im Blickpunkt.

Der Dax konnte am gestrigen Mittwoch nur einen kleinen Teil seiner Gewinne behaupten können. Nachdem der deutsche Leitindex lange vom etwas schwächelnden Euro profitiert hatte, rutschte er im Sog der Wall Street zwischenzeitlich in die Verlustzone. Am Ende rettete er immerhin ein Plus von 0,14 Prozent auf 12 237 Punkte ins Ziel.

Vorbörslichen Indikatoren zufolge deutet sich zumindest zum Auftakt des heutigen Handelstages ein leichtes Plus an. Der Dax notiert rund 40 Punkte im Plus bei 12.275 Zählern.

Noch am Dienstag dieser Handelswoche war es für den Dax wegen der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Handelssanktionen gegen China und des Rauswurfs von Außenminister Rex Tillerson um über anderthalb Prozent bergab gegangen.

Zur Wochenmitte schienen die Anleger das zunächst verdaut zu haben. Auch die aktuell zunehmenden Spannungen zwischen Großbritannien und Russland wegen eines Giftanschlags gegen einen russischen Ex-Doppelagenten in Südengland ließen die Kurse kalt. Doch die erneut hochkochenden Sorgen um einen weltweiten Handelskrieg belasten auch gestern ...

