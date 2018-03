Allianz-Step down-Zertifikat mit 5,25%-Chance und 40% Schutz

Mit einem Kursanstieg von 10 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate befindet sich die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) auch nach dem 10-prozentigen Kursrückgang seit Ende Januar noch immer im oberen Drittel der Performancelisten aller DAX-Werte für diesen Zeitraum.

Wer nach dem deutlichen Kursrückgang von einer Stabilisierung der von Experten als stark unterbewertet angesehenen Versicherungsaktie ausgeht, könnte die Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotene BNP-Express Step down-Zertifikat auf die Allianz-Aktie in Erwägung ziehen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie für positive Rendite sorgen wird.

5,25% Bonuschance pro Beobachtungsperiode

Der Allianz-Schlusskurs vom 3.4.18 wird als Startkurs für das Express-Zertifikat fixiert. Die ab dem zweiten Bewertungstag im Jahresintervall um jeweils fünf Prozent sinkenden Auszahlungslevels werden bei 95, 90, 85 und 80 Prozent des Basispreises angesiedelt sein. Die Barriere wird bei 60 Prozent des Startkurses liegen.

Wenn die Allianz-Aktie am ersten Bewertungstag (3.4.19) auf oder oberhalb des Starkurses notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent und einer Bonuszahlung von 5,25 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr.

Am zweiten Beobachtungstag (3.4.20) wird das Zertifikat bereits dann mit 110,50 Prozent zurückbezahlt, wenn sich der Aktienkurs auf oder oberhalb des Auszahlungslevels von 95 Prozent des Startkurses gebildet wird. Wird das Zertifikat auch nach dem zweiten Jahr nicht vorzeitig zurückbezahlt, dann wiederholt sich diese Vorgangsweise der jeweils um fünf Prozent sinkenden Tilgungsschwellen und der jährlich um 5,25 Prozent steigenden Bonuszahlungen auch in den nächsten Jahren. Notiert die Aktie am letzten Beobachtungstag (3.4.23) auf oder oberhalb der Barriere von 60 Prozent, dann wird die Rückzahlung mit 131,50 Prozent des Nennwertes erfolgen.

Ein Verlust wird erst dann entstehen, wenn die Aktie in fünf Jahren unterhalb der Schwelle von 60 Prozent notiert. In diesem Fall wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 3.4.18 errechneten Anzahl von Allianz-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben erhalten.

Das BNP-Express Step down-Zertifikat auf Allianz, ISIN: DE000PR8EXD2, maximale Laufzeit bis 12.4.23, kann noch bis 3.4.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat ermöglicht in maximal 5 Jahren eine Jahresbruttorendite von 5,25 Prozent, wenn der Allianz-Aktienkurs bis zum Laufzeitende des Zertifikates nicht mehr als 40 Prozent seines am 3.4.18 festgestellten Schlusskurses verliert.

Quelle: zertifikatereport.de