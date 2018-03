In den USA steht der Spielwarenhändler Toys'R'Us vor der Abwicklung, in Großbritannien sollen alle Filialen geschlossen werden. In Deutschland fürchten nun mehr als 1800 Mitarbeiter auch Folgen für die hiesigen Läden.

Das Scheitern der Sanierungsversuche des US-Spielwarenhändlers Toys'R'Us und die Schließung der britischen Filialen alarmiert die Beschäftigten der deutschen Tochtergesellschaft. "Die Nachrichten aus den USA verstärken unsere Sorge, dass die Krise der Muttergesellschaft auch Folgen für die deutschen Standorte hat", sagte Daniela Rogge, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...