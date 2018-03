Basel - Dufry ist im Geschäftsjahr 2017 weiter gewachsen und hat einen Gewinnsprung gemacht. Nun will der Reisedetailhändler auch wieder die Zahlung einer Dividende an die Aktionäre aufnehmen. Der Blick in die Zukunft ist positiv.

Der Umsatz stieg um 7% auf 8,38 Mrd CHF. Aus eigener Kraft wäre Dufry um 7,4% gewachsen, teilte der Reisedetailhändler am Mittwoch in einem Communiqué mit. Alle Regionen konnten den Umsatz steigern. Der Bruttogewinn verbesserte sich um 8,6% auf 4,98 Mrd CHF. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um 7,7% auf 1,01 Mrd CHF zu. Damit hat der Konzern erstmals die Milliardengrenze geknackt. Der EBIT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...