WESTERN DIGITAL gehört zu den Marktführern im Bereich der Bereitstellung und Entwicklung digitaler Speichermedien. Jetzt möchte man über einen Zeitraum von drei Jahren 4,68 Mrd. $ in ein Speicher-Chip-Joint-Venture mit Toshibainvestieren. Es geht um die Produktion von 3D-Tech-Flash-Speicher mit einer wesentlich erhöhten Datenkapazität. Sandisk hatte man bereits 2016 übernommen, um die Abhängigkeit vom Festplattengeschäft deutlich zu reduzieren. Ende letzter Woche vollzog die Aktie den Ausbruch aus einem zwölfmonatigen Seitwärtstrend. Die Bewertung ist alles andere als hoch. Das KGV liegt bei 7. Noch interessanter: Western Digital ist eine echte Cashflow-Maschine. Die Free-Cashflow-Ratio liegt bei Faktor 9 für 2018. Der freie Cashflow (Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr um 3,3 Mrd. $) ist der operative Cashflow minus Capex, also Investitionen. Was übrig bleibt, steht für Schuldendienst (ca.850 Mio. $) und Dividende (50 Cent je Quartal) zur Verfügung und ist der freie Cashflow, welcher die echte Ertragsstärke offen legt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 stieg der Umsatz von 4,9 auf 5,3 Mrd. $. Der operative Gewinn kletterte von 545 auf 955 Mio. $. Wir halten eine Free-Cashflow-Ratio von 12 bis 13 für Western Digital als fair. Daraus resultiert ein fairer Börsenwert um 43 Mrd. $ gegenüber aktuell 29,5 Mrd. $. Fazit: Das Kurspotenzial für Western Digital reicht bis in eine Spanne um 140 bis 145 $.Sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht, halten wir die Aktie für unterbewertet und raten zum Kauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 11 vom 15.3.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info