Larry Kudlow wird neuer Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Die Ernennung zeigt: Donald Trump denkt gar nicht daran, seinen Kurs in der Wirtschaftspolitik zu ändern - obwohl die Welt schäumt.

Cola light, Twitter und viel Fernsehen: So sieht der Alltag von Donald Trump im Weißen Haus aus, berichtete die "New York Times" im Dezember 2017. Mindestens vier, oft gar bis zu acht Stunden am Tage habe der US-Präsident den Fernseher laufen, schilderte die Zeitung unter Berufung auf über 60 Interviews mit Angestellten aus dem Dunstkreis von Donald Trump. Der dementierte halbherzig auf Twitter, und lenkte mit Kritik an CNN und MSNBC ab - alles "fake news" und "unerträglich".

Doch es gilt als offenes Geheimnis, dass Trump das Fernsehen mag - und positive Berichte über sich dort liebt. Die findet er regelmäßig beim konservativen Sender Fox News, und bei Wirtschaftskommentator Larry Kudlow auf CNBC. Schon weit vor der Präsidentschaftswahl lobte der Ex-Investmentbanker den Republikaner für seine Wirtschaftspolitik, vor allem die Steuersenkungsvorschläge gefielen dem 70-Jährigen. Nun folgt der Lohn für die positive Berichterstattung: Larry Kudlow darf vom Fernsehen ins Weiße Haus ziehen, er wird Nachfolger von Gary Cohn auf dem Posten des Top-Wirtschaftsberaters von Donald Trump.

Kudlow hat ...

