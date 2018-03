The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UE10 DZ BANK IS.A882 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PHG2 DEKA TILG ANL 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PKN2 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6183 LDSBK.SAAR IHS S.618 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013323664 BPCE S.A. 18/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013323672 BPCE S.A. 18/23 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA USJ92628BL90 TOYOTA INDS 18/23 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US02406PAY60 AMER.AXLE+MFG 18/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US134429BB48 CAMPBELL SOUP CO.18/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US134429BC21 CAMPBELL SOUP CO.18/21FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US134429BD04 CAMPBELL SOUP CO. 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US134429BE86 CAMPBELL SOUP CO. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA USJ92628BM73 TOYOTA INDS 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USL7008RAA25 NVENT FIN. 18/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USL7008RAB08 NVENT FIN. 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9098VAN20 VALEANT PHARMA.18/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO. 18/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US134429BG35 CAMPBELL SOUP CO. 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US134429BH18 CAMPBELL SOUP CO. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US14913Q2G39 CATERP.FIN.SER. 2021 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US14913Q2H12 CATERP.FIN.SER.2021 FLR I BD02 BON USD N

CA XFRA US2027A1JX64 COMMONW.BK AUSTR.18/23MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US2027A1JZ13 COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US892330AC56 TOYOTA INDS 2028 144A BD02 BON USD N