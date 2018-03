FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.145 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.024 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.848 EUR

A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.360 EUR

XFRA MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M 0.127 EUR

IS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.421 EUR

NGLD XFRA US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 0.218 EUR

IS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.481 EUR

IQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.033 EUR

IQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.045 EUR

IQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.088 EUR

IQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.049 EUR

IQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.089 EUR

IBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.763 EUR

IBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.349 EUR

IQQK XFRA IE00B0M63391 ISHS-MSCI KOREA DL D 0.328 EUR

IS0X XFRA IE00B7J7TB45 IS GBL CORP BD U.ETF DLD 0.997 EUR

IBC9 XFRA IE00B74DQ490 IS GL.HI.YI.C.B.U.ETF DLD 1.793 EUR

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.119 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.038 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.069 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.339 EUR

IUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 0.679 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.137 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.056 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.054 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.194 EUR

NCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 %

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.267 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

MI6 XFRA AU000000MWY2 MIDWAY LTD 0.057 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.011 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.808 EUR

QD2 XFRA AU000000ADA7 ADACEL TECHS LTD. 0.013 EUR

D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.032 EUR