FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.081 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.124 EUR

PXS XFRA AU000000PGC4 PARAGON CARE LTD 0.007 EUR

FWG XFRA AU000000ASL2 AUSDRILL LTD 0.022 EUR

8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.073 EUR

95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.040 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.080 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.081 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.091 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.444 EUR

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.101 EUR

MRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.042 EUR

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.168 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.129 EUR

PG9 XFRA AU000000PGR2 PAS GROUP LTD., THE 0.010 EUR

0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.045 EUR

C38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.246 EUR

PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.202 EUR

XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.082 EUR

SMLD XFRA DE000A119M42 SOURCE-S.M.US E.I.MLP BDZ 0.903 EUR

IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.061 EUR

SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.145 EUR

UI2N XFRA DE000A1W9A77 PRISMA AKTIV UI R 2.420 EUR

ILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.141 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.202 EUR

EUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 1.831 EUR

TK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.410 EUR

GL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.161 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.138 EUR

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.299 EUR

XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.032 EUR

22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.162 EUR

8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.291 EUR

D500 XFRA DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ 0.096 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.113 EUR