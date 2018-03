FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PSFE XFRA IE00BF51K249 S.M.II-PWRS.EO.CRP.B.AEOD 0.028 EUR

XFRA DE000HSH4F80 HSH NORDBANK INFL V 13/19 0.001 %

DDR XFRA US23317H1023 DDR CORP. 0.153 EUR

XFRA DE000A18W7T8 UNICR.BK AUS. 16/24FLRMTN 0.000 %

XFRA DE000A18W7R2 UNICR.BK AUS. 16/24FLRMTN 0.001 %

RK1Z XFRA AT0000859541 RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RAST 0.640 EUR

RK1B XFRA AT0000859525 RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. 8.000 EUR

QACL XFRA XS0214398199 BARCL.BK N-C CALL.PREF. 0.000 %

RYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.057 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.059 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.048 EUR

W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.153 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.094 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.081 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.242 EUR

T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.089 EUR

TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1 0.617 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.081 EUR

SAO XFRA US8038663006 SASOL LTD ADR/1 O.N. 0.345 EUR

RHO6 XFRA US7711951043 ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 0.899 EUR

RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.153 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.404 EUR

RA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.202 EUR

RAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.016 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.073 EUR

PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.291 EUR

NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.040 EUR

NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.307 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.081 EUR

IPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.469 EUR

GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.008 EUR

GIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.460 EUR

ZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.258 EUR

FDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.141 EUR

EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.271 EUR