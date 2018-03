FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Nach dem leichten Kursplus zur Wochenmitte dürfte der Dax am Donnerstag zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,37 Prozent höher auf 12 283 Punkte.

USA: - RUNTER - Durchwachsene Konjunkturdaten und Kursverluste bei den Aktien von Boeing haben die Wall Street am Mittwoch unter Druck gesetzt. Hinzu kamen anhaltende Sorgen um einen Handelskonflikt mit China. Der Dow Jones Industrial verzeichnete seinen dritten Minustag in Folge und fiel um 1,00 Prozent auf 24 758,12 Punkte.

ASIEN: - ABWÄRTS - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag überwiegend von der schlechten Laune an der Wall Street anstecken lassen. Positive Ausnahme waren die Börsen in Japan und Südkorea, die leicht stiegen.

DAX 12.237,74 0,14%

XDAX 12.262,16 0,88%

EuroSTOXX 50 3.390,98 -0,19%

Stoxx50 2.986,87 -0,20%

DJIA 24.758,12 -1,00%

S&P 500 2.749,48 -0,57%

NASDAQ 100 7.040,98 -0,08%

Nikkei 225 21.803,95 0,1% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,85 0,16%

Bund-Future Settlement 157,94 -0,06%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2367 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2369 Dollar festgesetzt.

Euro/USD 1,2367 0,00%

USD/Yen 105,97 -0,34%

Euro/Yen 131,06 -0,33%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 64,87 -0,03 USD

WTI (April-Lieferung) 61,00 0,02 USD

